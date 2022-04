Hilde Jeremie NZENGUI

Praticien de la gestion des ressources humaines moderne ou ubérisée, mon objectif est de développer les automatismes nécessaires à la liaison des aspect humains et commerciaux (profit) de la ressources humaine de façon optimale.

De plus, une confrontation entre acquis théoriques et pratiques socioprofessionnelles est à faire valoir.

Renforcée par l'apport de différentes expériences dans de pays et de cultures différentes.



Mes compétences :

Travail en équipe

Communication

Gestion du stress

Adaptabilité

Veille juridique et législative

Sphinx Software

Sage Accounting Software

Microsoft Office