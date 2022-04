Hildegarde HAREL

Actuellement étudiante, mon objectif est de devenir Web Designer. Polyvalente, je reste tout de même spécialisée dans le domaine de la communication visuelle.De nature calme mais l'esprit toujours en effervescence, je sais m'investir dans le travail de groupe et répondre à des attentes. En effet, la créativité graphique, la recherche, et l'élaboration puis la réalisation de projets est épanouissante à mes yeux. De plus, globe-trotteuse dans l'âme, je parle couramment l'Anglais, peux avoir une conversation en Espagnol et ai des notions de Chinois.



Je suis à la recherche d'une entreprise m'accueillant pour une alternance à partir de Septembre 2016.



Mes compétences :

Story Board

Signalétique

Presse

Communication événementielle

Créativité

Colorimétrie

Charte graphique

Mailing

Branding

Logos

Publicité

Retouche photo

Dessin vectoriel

Photographie

Dessin

Adobe Lightroom

Illustration

Adobe InDesign

Adobe Illustrator

Adobe Photoshop

Accompagnement

Accueil des clients

Accueil de groupes

Sens du contact

Vente