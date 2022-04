Hildernando SEABRA DO NASCIMENTO

Artiste pluridisciplinaire j’ai exercé les fonctions de comédien, maquilleur, costumier, éclairagiste, assistant de mise en scène et accessoiriste dans le théâtre ; maquilleur dans le cinéma et Production Designer ( Directeur Artistique) dans filmes publicitaires pour la télévision, pendant une bonne partie de ma vie professionnelle. Comme artiste peintre, plusieurs expositions, au Brésil, en Allemagne et en Suisse.



Mes compétences :

Comédien

Metteur en scène

Maquilleur

Costumier

Éclairagiste

Accessoiriste

Créatif

Flexible