Hilkka CHARTIER

Issue d'une formation inter- et pluridisciplinaire, mon expérience professionnelle acquise dans l'agroalimentaire (vin, produits agroalimentaire et agricoles) et plusieurs domaines techniques (produits métalliques, produits électriques, appareils de mesure) m'a permis de développer des compétences dans différents domaines :



* vente/commercial (export)

* export/marketing (stratégique et opérationnel)

* communication internationale et interculturelle

* conseil des entreprises (développement à l'export)

* gestion de projets internationaux

* management d'équipes

* trilingue français/allemand/anglais avec bonnes bases en néerlandais,



Mes compétences :

Management d'équipes

Marketing opérationnel

Vins et spiritueux

International

Agroalimentaire

Pilotage de projets

Communication

Evènements internationnaux

Stratégie marketing

Interface client / fournisseur

Administration des ventes

Langue maternelle allemande

Diriger et conduire des opérations

Développement international

Développement commercial

Gestion de litiges

Export

Management de projets

Statistiques

Développement web