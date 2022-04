Hillel PARIENTÉ

De retour après une absence de près de 4 ans sur le site, me revoilà, je suis actuellement gestionnaire de patrimoine au Groupe Général Finance (Saint Mandé) :

- négociation de taux avec les banques d'affaires

- ventes de produits financiers structurés et de type assurance vie professionnels/particuliers (placements, épargnes, prévoyances, mutuelles, défiscalisations FCPI/FIP, loi Madelin (professionnels non salariés))

- suivi, fidélisation de clientèle

- management de plusieurs stagiaires

- conseils bancaires

- partenariat avec notamment le Crédit Suisse, AFI Esca, BNP Paribas, ou encore entres autres : Ageas, Generali.



J'ai découvert ce site qui, me paraît très intéressant.

J'espère y augmenter mes contacts professionnels, de tous types de personnes qui seraient intéressées ou par mes choix professionnels et/ou compétences.

Je souhaite construire ma carrière autour de la gestion de portefeuille.

Site en construction suivie :Array



Mes compétences :

Analyse financière

Asset management

Assurance

Bloomberg

Conseil

Finance

Forex

Forex Trading

Gestion de portefeuille

Hedge Fund

Ingénierie

Management

Stratégie

Trading

VBA