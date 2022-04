Hillion AGNÈS

En poste depuis 1994 au sein de cette entreprise intégrée à un Groupe dédié aux industries du cinéma.

J'ai d'abord occupée la fonction d'Assistante du Directeur des Ventes France & International, soit le suivi des clients - devis, négociation, facturation, résolution des litiges.

En 1995, la Direction m'a proposé de créer un Service Clients dédié, soit en développant et optimisant un fichier clients doublé d'une couverture administrative et financière sur la France et l'Etranger, en partenariat avec le Service Commercial sur le Pôle Image et le Pôle Son.

Equipe de 3 personnes.

Création d'un outil informatique dédié à ce fichier clients.

> sécurisation de la créance à venir par la mise en place de garanties financières (organismes de crédit dédiés, cessions de créances, fond de soutien)

> solutions pour couverture de la dette passée

> résolution des litiges commerciaux et techniques

> sorties mensuelles de prévisionnels de règlements

liés aux encours classiques et Dailly - sélection des clients à céder -

> suivi des règlements

> mise et suivi des contentieux



Mes compétences :

Anglais

Anglais courant

Bon esprit d'analyse

BON REDACTIONNEL

Bon relationnel

Capacité de travail

Esprit d'analyse

Facilité d'adaptation

Grande Capacité de Travail

Rédactionnel

Relationnel

Très bon relationnel