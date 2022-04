Hilly OSPER

Née à Londres mon parcours va de 6 ans de travail dorthophoniste dans le service nationale de santé britannique, via une reprise détudes en histoire à ce retrouvé il y a 28 ans installée à côté dAvignon. Après les aventures dans la formation continue (cours danglais) jai acheté un franchise Geneviève Lethu que jai exploité pendant 6 ans avant de créer mon propre enseigne. Puis quelques années dans l'immobilier avec en prime le stage accéléré d'un an (sans présentation de diplôme) de BTS en Immobilier.



Depuis peu je me suis lancée dans une nouvelle aventure: une service de traduction, assistante personnelle bilingue et "service après vente" en immobilier et avec bientôt chasseuse en immobilier.



Membre active du club d'Avignon de l'ONG Soroptimist International dont je fut présidente entre octobre 2018 et septembre2020, nous sommes les femmes au service des femmes. We stand up for Women: nous défendons le statu de la femme et oeuvre pour l'autonomie de la femme dans tous les secteurs de la société



Mes compétences :

Traduction

Immobilier

Vente

Décoration

et+