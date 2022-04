Hilmy ABOUD SAID

• Large expérience dans le développement, la mise en œuvre et la gestion du sport.

• Réussite Internationale en tant qu’athlète professionnel en athlétisme.

• Formation universitaire en économie, en administration des affaires et en management des organisations sportives, associée à une importante expérience dans la gestion réussie de programmes sportifs, de l’entraînement au niveau international et national en France, dans le moyen orient et aux Comores.

• Compétences reconnues et expérience dans la gestion d’équipe, de budget, dans le développement d’affaires, l’analyse financière, la relation client.



Mes compétences :

Adaptabilité

Organisation d'évènements

Ambition

Autonomie

Dynamisme