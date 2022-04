Ets Smah Plus

cite 290 logts bmoc 290 bt b6 n 09 route de soumaa boufarik 09400 algerie

tel 00213794945897. email bricdz@yahoo.fr



PRESENTATION / INTRODUCTION





Monsieur



J’ai l’honneur de vous présenter notre structure de négoce dans la région blida en algerie, l'ETS smah PLUS UNE COMPAGNIE NEGOCE ET REPRESENTATION COMMERCIAL



Travaillant depuis de nombreuses années dans le gros, le déstockage et l’import-export, nous avons su réunir tous les éléments nécessaires à la constitution d’une entité solide, viable et disponible pour nos clients





Nous avons développé notre marché de fournisseurs et de clients dans toute l’Europe, parfois même au delà. Nous achetons et vendons toutes sortes de produits dans des domaines aussi varié





nous travaillons déjà avec des usines de renom dans de nombreux secteurs



Nous sommes en mesure de fournir des produits en suivi (production) ou en déstockage (quantité limitée). Nos clients peuvent être des grossistes, des revendeurs ou même des détaillants. Cela signifie que nous n’exigeons pas une quantité minimum d’achat . Il n’y a pas de petits clients, ils restent en effet une priorité absolue dans notre métier.



Nous travaillons également avec des apporteurs d’affaires ou agents. Des contrats type sont proposés à nos futurs partenaires afin que toutes les parties concernées soient totalement satisfaites.







Nous nous recherchons des opportunités de Franchise ou de représentation Commerciale .

Pour tout genre d 'entreprise de commerce et différents produits , ainsi que la possibilité d\'association au capital .

nous disposons d'un carnet d'adresse important sur la algerie et la tunisie et le maroc ainsi que des trés bonne introductions sur le marche .











Dear customer, dear supplier











I have the honor to introduce you our structure of trade in area PROVENCE-blida in algeria, limited liability company smah TRADE COMPANY



Working since many years as wholesaler , also in the stocklots and import-export, we knew to join together all the elements necessary to the constitution of an entity solid, viable and available for our customers

We developed our market of suppliers and customers in all Europe, sometimes even beyond that. We buy and sell all kinds of products in fields as varied.

We work already with factories of reputation in many sectors

e are able to provide products in follow-up (production) or stocklots (limited quantity). Our customers can be wholesalers or retailers. That means that we do not require a minimum quantity of purchase . There are not small customers : they remain an absolute priority.

We also work with contributors of business or agents. Standard contracts are proposed to our future partners so that all the parts concerned are completely satisfied

