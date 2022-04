Hina JAOUADI

Je suis sur deux services différents : Organisation collecte et Communication. Voici mes tâches :

- Organisation des collectes de sang en entreprise

- Validation sur le terrain des locaux mis à notre disposition pour les collectes de sang

- Proposition de date, validation de stationnement, mise en place des horaires de collectes

- Saisie des dates dans serveur

- Demande de réservation de stationnement auprès des Mairies, contact avec Police Municipale pour constater nos stationnements

- Bilan des collectes de sang à nos organisateurs

- Envoi des cartons d'invitation, mails et SMS aux donneurs

- Contact et prise de rdv des donneurs de plaquettes, plasma et sang total

- Géolocalisation des collectes de Rhône Alpes

- Faire les plans d'accès et d'installation des collectes en entreprise



Mes compétences :

Microsoft Word 2010

Microsoft Excel 2010

Communication externe

Communication