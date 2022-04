Je me présente Djina Patu née à Papeete (Tahiti) en Polynésie française et arrivée sur Paris depuis septembre 2014. Je suis issue d'une bonne expérience dans la vente où j'étais chargée de la mise en place du merchandising, j'accueillais la clientèle en identifiant leurs attentes et les orienter.

Je finalisais toujours mes ventes car je maintenais la plus haute qualité de service à la clientèle, j'assurais un suivi des dossiers, je m'occupais de la gestion des stocks et des caisses, je traitais les devis ainsi que les commandes et les factures....



Mes compétences :

Accueil et conseil clientèle

Mise en avant des offres commerciales

Conclusion de vente

Encaissement

Suivi des objectifs de vente

Mise en place du magasin

Gestion des stocks

Traitement des factures, devis et commandes

Utilisation des logiciels informatique : sage, pol