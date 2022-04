Hina RATSIMBAZAFY

Diplômée en octobre 2012 de l'IAE Montpellier avec un Master 2 en Management des Technologies de l'Information réalisé en apprentissage au sein du service informatique de Disneyland Paris, je suis actuellement Ingénieure d'Etudes au sein d'Accenture Technology Solutions.



Après avoir étudié durant 3 ans à l'école d'ingénieurs Polytech' Montpellier, il m'est apparu un intérêt majeur pour le management et les systèmes d'information, c'est pourquoi j'ai choisi de valider un diplôme de Licence en Management des Technologies de l'Information à l'IAE Montpellier. Cette formation fût orientée en sciences de gestion, option Progiciels de Gestion Intégrée et Nouvelles Technologies de l'Information et de la Communication.



Dans le cadre de mon cursus j'ai effectué un stage de 3 mois dans une grande entreprise du secteur aéronautique et spatial, la SNECMA, au sein du département Contrôle de Gestion des Achats, Durant ce stage, j’ai participé à la conception et la mise en place d’outils informatiques, permettant notamment l’amélioration des prévisions des décaissements effectués par la société dans le département Achats.



J'ai également effectué un stage de 4 mois en tant que chargée de recette et déploiement logiciels, durant lequel j'ai participé aux campagnes de recette de l'ERP utilisé dans les magasins d’optique ATOL Les Opticiens, notamment la réalisation des scénarios de tests. J'ai également été chargée du déploiement d’un module complémentaire à ce progiciel, qui consiste essentiellement à le présenter puis le proposer aux opticiens, les former à cet outil et assurer un suivi qualité régulier de son utilisation tout en servant de support technico-fonctionnel aux opticiens.



Enfin, durant ma deuxième année de Master, j'ai été apprentie en AMOA au sein du département IT Front Office à Disneyland Paris, au cours de laquelle j'ai participé au déroulement d'un projet de solution de gestion de mails et fax pour la Centrale de Réservation (Analyse fonctionnelle des besoins, appel d'offre, préparation et réalisation de la recette,... ). Je possède donc une première expérience professionnelle dans l'Assistance à Maîtrise d'Ouvrage.



Mes qualités principales sont l'organisation et la rigueur, que j'ai pu développer durant mes années d'études et d'expérience professionnelle, à travers les travaux et divers projets que j'ai eu à réaliser. J'ai également le sens des responsabilités, un bon relationnel et l'esprit d'équipe, grâce aux travaux de groupe réalisés à l'école et aux emplois que j'ai intégré ces dernières années. Enfin j'aime être perfectionniste et dynamique, ainsi que prendre des initiatives.



N'hésitez pas à me contacter.



Mes compétences :

Gestion de projet informatique

Assistance à Maîtrise d'ouvrage

Systèmes d'Information

Test utilisateur

Test management

Test fonctionnel

Conseil

Gestion de projet

AMOA