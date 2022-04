Bonjour,



Je suis PICARD Hinaarii, j'ai 24 ans. Je suis en conccubinage et sans enfant.



Titulaire d'un BAC PRO de Secrétariat, je suis à la recherche d'un pote de secrétaire et de vendeuse. Dynamisme, acceuillante, polyvalente, discrète et ouverte aux gens sont les qualités qui me décrivent en particulier.

Je n'ai pas peur de travailler en horaire décallé, je suis disponible.



Voilà MERCI



Mes compétences :

Discrète

Initiative

polyvalente

Sens du contact