HINAOUI ABDELKADER, Diplômé en technique douanières, ayant une expérience de plus que 18 ans dans le domaine du TRANSIT, avec transitaire/transporteur, actuellement CHEF DÉCLARANT EN DOUANE.



aussi:

Offre services de Consultation et assistance Technique, Sondages, et autres .

S'occupant des litiges Douaniers, Arbitrages, constatations,Avaries, Assurance,Autorisations Divers auprès des organismes concernés, Apurement des comptes, Mains levées définitives,Tarification douanière, Réglementation,Représentations , entre autres services etc...

domaines de compétences:

-Réglementation et droit douaniers.

-Réglementation du commerce extérieur.

-Réglementation des changes.

-Réglementation de la repression des fraudes.

-Réglementation des normes de production et de qualité.

-Conventions commerciales

-Régimes économiques en douane.

-Audit et évaluation des pratiques de dédouanement.

-Réglement des litiges survenant avec la douane.

-Logistique.



Mes compétences :

Audit

Commodities

Invoicing

Microsoft Access

Microsoft Excel

Microsoft Word

RTS