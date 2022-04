Ingénieure généraliste diplômée de l'Ecole des Mines de Nantes, je suis spécialisée en Gestion des Opérations en Production et Logistique. Cette option forme à la gestion de projets visant à optimiser des flux complexes de matières et d'informations et repose, principalement, sur des connaissances en:



Supply Chain – Fondamentaux de la gestion de production, de la logistique, de ses différents métiers ainsi que du management de la qualité



Recherche opérationnelle – Méthodes d’aide à la décision (mathématiques et informatiques) pour l’optimisation des flux complexes de matières et d’informations



Actuellement disponible pour occuper un emploi, n’hésitez pas à me contacter sur mon adresse mail: hind.aboulkassim@gmail.com pour plus d’informations, je me ferai un plaisir de vous répondre.



Mes compétences :

ARENA

Programmation

Microsoft Office

Gestion de projet

Lean supply chain

Java

Recherche Opérationnelle

Statistiques

Chaine logistique

MATLAB

Gestion de la production

Visual Basic for Applications

SQL