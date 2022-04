Hind ANAYA

Gouvernante d'étage, je travaille actuellement à l'hôtel de la Mamounia.



Mon objectif professionnel est d'intégrer une compagnie dynamique et performante où je pourrai mettre à contribution mon expérience et qui me permettra d’optimiser mes acquis et compétences, afin de m’investir totalement dans la réalisation des objectifs fixés.



Mon projet professionnel se tourne dans un premier temps, vers le métier des étages, et travailler ainsi, dans un environnement me permettant de valoriser mon expérience et mes compétences. Par la suite, je voudrai évoluer vers des métiers plus fonctionnels et occuper un poste de responsable d'hébergement.



Dynamique, curieuse, rigoureuse et flexible, tels sont mes principaux traits de caractère.