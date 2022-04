Hind ANBRY

Actuellement consultante senior chez Randstad depuis plus de 6 ans, je recrute pour mes clients spécialisés dans le secteur de l'aéronautique, tous types de profils.



Deuxième acteur mondial en ressources humaines, Randstad accompagne chaque année en France 40 000 entreprises dans leurs besoins en recrutement et propose à plus de 270 000 candidats des postes en CDI, CDD et intérim. Les agences Randstad sont spécialisées par secteur d’activité et renforcées par des pôles d’expertise animés par des professionnels de chaque métier :



- Tertiaire : Tertiaire & Service, Comptabilité, Assistanat, Relation Client

- BTP : BTP, Second-Oeuvre, ECC, Finition, GO/TP

- Logistique : Logistique, Conduite sur Route

- Professionnels de l’Industrie : Expert & Pro, EMM, MMEI, MCS

