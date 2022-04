Bonjour tous le monde,

Etant une ingénieur d'état fraichement diplomé, je suis actuellement à la recherche active d'un poste adéquat pour mon profil, ma formation qui touche un peu de tous non seulement au niveau des procédés industriels (fabrication, construction, alimentaire, pharmaceutiques,...) et énergétique mais aussi dans le secteur de la protection environnemental et le management de la qualité ce qui me confie une polivalence qui me permettra d'assurer n'importe quel poste qui pourra m'étre offert.

Dans le cas ou mon profil vous interesse veuillez me contacter sur mon GSM 0642898653 ou mon gmail : hindanid0@gmail.com.





Mes compétences :

Managériales: Management Environnementale, Managem

Méthodes industriels : 8D, 6Sigma, 5S, QQOQCP, AMD

Informatiques : Maple, Solidworks, Matlab, Aspen e

Techniques : Dessin industriel, Pollution et dépol

Arabe : Langue maternelle

Français : Bilingue

Anglais : Langue courante