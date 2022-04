Mes domaines de compétences sont:

Biochimie

Biologie moléculaire et cellulaire

Génétique

Microbiologie

Immunologie

Je maîtrise aussi plusieurs techniques telles que, l'extraction des l'ADN et des protéines, les gels de polyacrylamide et d'agarose et bien d'autres techniques.



Je suis une étudiante intelligente qui apprend vite, je suis sérieuse et je ne compte pas mes heures de travail afin d'atteindre le but attendu par le travail qu'on m'octroie.



Mes compétences :

Techniques de laboratoire

