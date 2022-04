Hind BEN ISSA

Lauréate de l'ecole nationale des sciences appliquées de Tanger en genie industriel et logistique.(juin 2010)

Lauréate de la faculté des sciences et techniques de Tanger en Genie civil ( juin 2008).

Depuis décembre 2010, j’occupe le poste d’Ingénieur chargée d’études au sein du bureau d’études techniques RAMA ETUDES.

Actuellement je suis à la recherche d'un emploi qui réponds à mes ambitions. Je suis particulièrement intéressée par le secteur industriel et la SCM.

Mobilité régionale:Tanger, Rabat, Casablanca..



Mes compétences :

Logistique industrielle

Logistique

Amélioration continue

Méthode SMED

Gestion de la production