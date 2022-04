En recherche d'un poste en tant que Product owner/Chef de projet digital à partir du mois de Novembre.



Je m'appelle Hind Benchaaboun, et je suis étudiante diplômée en 2017 ingénieur en Informatique et Mathématiques appliquées à la finance et l'assurance, certifiée ITIL. Suite à mes expériences de stage en tant que Chef de Projet digital dans une agence de publicité au Maroc, Shem's publicité, et chez CANAL+ en tant que Product owner Web, j' ai développé une curiosité autour du monde du digital. C'est alors dans cet univers qui nécessite créativité, innovation et constante évolution que je souhaite poursuivre ma carrière en tant que Chef de projet Digital.



Très active et désireuse d'apprendre, j'accepterai avec plaisir de rencontrer des gens dans le même état d'esprit autour d'un café où échange et partage d'expérience seront les maîtres mots.



Mes compétences :

Agile Scrum

Gestion de projet web

Méthode agile

HTML

User experience

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel

Ux design

Microsoft Word

Visual Basic for Applications

Java

Conception UML

CSS

JavaScript