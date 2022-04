Hind BENHACINE (KACEM)

Jeune communicante dynamique, curieuse et créative!





Mon cursus universitaire et mon parcours professionnel m'ont permis d'acquérir et de développer diverses compétences, aptitudes et connaissances:

- Maîtrise des enjeux et techniques de communication

- Modélisation de budgets

- Organisation d'évènements

- Capacité à travailler en équipe et/ou en autonomie

- Capacité à travailler sur la durée et/ou dans l'urgence

- Gestion des priorités

- Qualités rédactionnelles

- Qualités relationnelles

- Méthodologie et organisation

- Capacité d'analyse et de synthèse

- Capacité d'adaptation

- Veille





Outre ces compétences...

- Maîtrise de Word, Excel, PowerPoint, Mindjet MindManager

- Pratique de Indesign, Photoshop, Live CycleDesigner, Joomla

- Pratique courante de l'anglais (First Certificate in English + séjour de 7 mois aux Etats-Unis)

- Bonnes notions en espagnol



Mes compétences :

Communication globale

Communication

Intelligence économique

Commerce