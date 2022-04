Hind BENHESSOU

Passionnée par le domaine de la logistique et du transport, je me suis spécialisée dans ce domaine et j'ai poursuivi mes études dans ce domaine.



Déterminante et persévérance telles sont mes devises, je suis prêté à mettre en œuvre les connaissances techniques et théoriques que j'ai acquises durant mes études et mon parcours professionnels.



Ouverte d'esprit, j'aime travailler en équipe parce que je crois profondément que la réussite de n'importe travail nécessite le decloisement et l'interaction entre les différents maillons.



Mes compétences :

Informatique

Microsoft Office

Connaissance en SAP Logon

Incoterms 2010

gestion de projet logistique