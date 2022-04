Je suis daif hind , j'ai un master en management logistique, actuellement travaillant chez SANILEC en tant que attachée commerciale. Certes j’ai 1 an d’expérience ce qui pourrait être un handicap pour ma candidature mais je pense pouvoir combler ce désavantage avec la motivation et le travail.



Question mobilité je n’ai pas de point d’attache donc je suis ouverte à tout déplacement national ou international, je vous laisse mes coordonnées dans mon CV, afin que vous pussiez me contacter pour d’éventuel questions dans l’attente je vous pris d’agréer Madame, Monsieur mes salutations distingués.



Mes compétences :

Microsoft Word

Microsoft Project

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel

Supply Chain Management

Kanban

Import/Export

Supply Chain