Hind EL HALAFI

Etudiante en Master 2 parcours Algorithmique et Modélisation à l'Interface des Sciences à l'université de Versailles, je suis actuellement en stage de fin d'études au sein du Service R&D – Serveur (Terminal Management System) de la société Verifone Systems France SAS. Ma principale mission est la refonte d’un module de rapport sous forme de micro service



Mes compétences :

JavaScript

HTML

CSS

Java EE

Struts

Hibernate

Symfony2

Visual Basic

Merise

MySQL

Linux

Microsoft Windows

UML

Adobe Photoshop

Oracle

C

C++

Spring Framework

AngularJS

Talend

Bootstrap

Spring