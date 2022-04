Hind EL JANI

Diplômée en Génie Logistique et transport/Génie industriel et d'une licence en maintenance industrielle,je suis ouverte à toute opportunité d'emploi dans les secteurs logistique et industriel.



Au cours de mes formations,mes stages et mes projets professionnels effectués dans différents domaines, j’ai bénéficié d’une multitude de compétences techniques et managériales qui me permettent de travailler dans tout les maillons de la supply chain.



J'ai une mobilité géographique nationale.



Mes compétences :

Gestion de projet

Calcul de la performance et tableau de bord

Modélisation/simulation des systèmes industriels

Gestion de production et de stock

Excel

SQL Server

Lingo

Recherche opérationnelle

MS Projet

Fiabilité et gestion de la maintenance

Logistique du transport

Supply chain management

Gestion d'achat

Lean manufacturing.

Planification et ordonnancement

Outils d'aide à la décision

Lean six sigma