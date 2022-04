Hind ELAZOUZI

Diplômée de l’Ecole des Sciences de l’Information de Rabat, option documentation et veille stratégique, j’ai occupé un poste d’informatiste (manager de l’information) au sein de la deuxième chaîne nationale marocaine 2m. J’avais en charge le traitement intellectuel du contenu de la programmation interne de la chaîne, l’acquisition externe et la recherche de l’information pour l’équipe news. Durant mon parcours, je me suis découverte une passion ancrée aux nouvelles technologies, intelligence économique, veille stratégique, web Marketing et communication web. Actuellement je suis chargée de veille concurrentielle et community management chez Groupe DMM. Je suis Dynamique, rigoureuse, curieuse et j’ai toujours le souci de réussir ce que j’entreprends.



Mes compétences :

La gestion des centres de documentations

Recherche documentaire

Veille stratégique

Archivage électronique

Communication Web

Community management

Gestion des connaissances ( Knowledge management)

Intelligence économique

La Gestion électronique des documents

Webmarketing

SQL

Microsoft SharePoint

March

Joomla!

Alfresco