Hind ELGHAZZALI

Adepte et passionnée par le marketing digital,le web 2.0 et la communication interactive et vu les opportunités innombrables qu’ils représentent, suite à la multiplication des médias sociaux et le point grandissant d’internet dans la stratégie de développement des entreprises , je suis à la recherche d'un cadre d'emploi dynamique,motivant, évolutif et propice à l’échange et une expérience fructueuse et enrichissante au sein d 'une structure où je vais m’épanouir aussi bien sur le plan personnel que celui d’une équipe sérieuse, ambitieuse et collaborative.



Grâce à un parcours universitaire réussi et une double formation solide et transversale adaptés aux évolutions et aux besoins permanents du marché, j’ai acquis des bases solides des fondamentaux du management et de la gestion, en plus de ma spécialisation en marketing qui m'ont permis de développer les compétences et les méthodologies indispensables à la mise en place des stratégies Webmarketing et Digital percutantes , savoir les décliner en plans d'actions pertinents en fonction de la problématique et les objectifs de chaque cible et évaluer leurs retour sur investissement sur le plan qualitatif et quantitatif , tout en veillant à la gestion de toute complexité liée aux enjeux stratégiques de son environnement concurrentiel.



De plus ,forte de mon savoir faire que j'ai développé à travers les différents missions et projets menés dans divers secteurs d’activités dans lesquels j'ai pu évolué et qui sont tous résolument orientés vers le marketing et la communication,j’ai un ensemble d’atouts personnels qui me permettent de m’adapter facilement au sein d'un groupe ;d'une nature enthousiaste , pragmatique et ouvertes aux autres, ayant par ailleurs un sens d’analyse, d'écoute active , et d'observation très prononcée , je suis assoiffée d’apprentissage et j’ai un désir très profond de vivre des challenges et dépasser mes limites afin de me perfectionner et réussir tout sortes de défis .





Mes compétences :

Marketing des services

Marketing digital