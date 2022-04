Hind ELOUAZANI

Mme Hind El ouazzani

Mariée

25ans

2011-2013 : Master en science de gestion option : Finance en Double Diplômation avec:

France Business school à Paris « FBS »

Haute école de commerce et informatique à Casablanca « HECI »

2010-2011 : Bachelor des Administrations Des Affaires à la Haute école

De commerce et informatique

2007-2008 : Baccalauréat en sciences économiques



02/01/13 à 31/12/2013 : Responsable d’une équipe commerciale à la société HPC :

 La gestion et l’animation de l’équipe commerciale au quotidien

 la supervision les opératrices.

 La confirmation avec les clients (la commande, le mode de paiement et

Le jour de livraison)

 Traitement et suivi des commandes et la livraison

 L’analyse des résultats et l’établissement des rapports journalier

 La gestion et l’organisation des dossiers des clients.

Organisation et coordination des activités commerciales.

 La Maitrise de la gamme des produits.

01/07/12 31/10/12 -Assistante de Direction au sein du Cabinet d’Expertise Comptable

« AK-Compta » : travaux juridiques et comptabilité générale

01/08/11 30/09/11 -Stage à la CMCP service ressources humaines

01/08/10 30/09/10 -Stage à la Banque Populaire : maitrise de l’environnement bancaire et

la comptabilité bancaire

01/07/09/ 30/09/09 -Stage au sein du Cabinet de Notariat : travaux de comptabilité et traitement des dossiers

01/07/08 30/09/08 -Stage Descriptif au sein de la Société d’Assurance Wataniya saâda



Mes compétences :

Microsoft Access

Management et Leadership

Banques et institutions financières et ingénierie

Financière, Communication financière et IFRS

Méthodologies, gestion des risqué de taux