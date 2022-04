Hinda BENARBIA

J'ai choisi ce métier pour vivre l'envie de jouer avec les volumes, la lumière, les couleurs, les formes et les matières.

Mais aussi pour comprendre et interagir sur les rapports entre les antagonismes, vide et plein, clair et l'obscur...

La difficulté, c'est d'ouvrir nos esprits à d'autres points de vue, de les faire siens pour apporter des solutions concrètes à des problèmes d'espaces.

J'ai vécu des expériences très enrichissantes, mais pour évoluer rapidement, je considère que lancer son activité et le meilleur moyen d'exercer intensément mon métier.

Je suis dans la phase de mise en place du projet et j'espère aboutir dans une avenir proche.

Je m'installe dans la région PACA et souhaite y developper mon activité.







Mes compétences :

Autocad

Space planning

Microsoft Excel

Adobe Photoshop

Sketchup