Hinda HAMDI

Bonjour ,

je suis ici afin de trouver un emplois dans le domaines du BTP , j'ai un niveau BREVET TECHNICIEN SUPÉRIEUR en tant qu’Économiste de la construction , je chiffre votre projet et regard si il est bien au normes .

Je suis titulaire d'un baccalauréat professionnel en tant qu'assistante d'architecte c'est a dire dessinateur projeteur dans le BTP , cependant je n'est peut d’expérience car je sort d'un enseignement scolaire , mise a part mes stages en bureau d’étude ou dans cabinet d'architecte et quelque entreprises . J'ai eu recoure récent a un contrat de professionnalisation qui a durée 3 mois dans une entreprise qui se nomme H2TPR peinture intérieur et et ravalement qui na pas durée suite a crise financière .

Ce si dit je suis très motivé et très satisfaite de pouvoir partager mes vœux avec vous .



Mes compétences :

Repondre a des appel d'offre

Utiliser de nombreux logiciel tel que AUTOCAD 2007

Dessiner des coupe , façade , plan

Réaliser des métré

Réaliser le cahier des clause technique profession