Titulaire d'un BEP et Baccalauréat accueil relation clients aux usagers, mon objectif est de trouver un poste dans ce domaine. Je saurais mettre en pratique mes compétences acquises au cours de mon parcours.



Mes capacités relationnelles, le plaisir de conseiller et mon sens de l'écoute sont mes qualités pour vous satisfaire sur ce type de poste.



Nous pouvons convenir d'un entretien, à votre convenance, afin de vous détailler mes expériences et ma personnalité.