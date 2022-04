Hinde CHERKAOUI DEKKAKI

Dr. H. CHERKAOUI DEKKAKI possède 12 ans d’expérience dans le domaine de l’hydrogéologie et de l’environnement.

Titulaire d’un DSA, elle a d’abord développé ses compétences dans le domaine de la recherche pure en hydrogéologie, en tant que "chercheur" à l’Ecole Mohammedia d’Ingénieurs, notamment dans les domaines de la vulnérabilité et de la sensibilité des eaux souterraines à la pollution, conception des bases de données moyennant SIG et télédétection, etc. Elle est d’ailleurs l’auteur de nombreuses publications dans ces domaines.

Aujourd’hui, chez Phénixa, elle a développé un large domaine de compétence professionnelle en hydrogéologie, géologie, occupation des sols, SIG et télédétection appliqués à la caractérisation des ressources naturelles, dégagement, protection et gestion des ressources hydriques, etc. Elle s’est également spécialisée en tant qu’environnementaliste, menant des études d’ordre environnemental, allant de la gestion des déchets solides, en particulier la recherche de sites de mise en décharge, jusqu’aux études d’impacts environnementaux dans des domaines allant des grosses infrastructures à l’assainissement en passant pas les projets touristiques.

Au sein de Phénixa, H. CHERKAOUI DEKKAKI a élaboré des manuels et guides sur la méthodologie de recherche de sites de mise en décharge contrôlée au Maroc et infrastructures associées (cas des sites de transfert et déchèteries) ainsi que sur les démarches de réalisation des EIE.

H. CHERKAOUI DEKKAKI assure aussi des formations en environnement : EIE de projets divers et techniques de recherches de sites de mise en décharge et infrastructures annexes.

H. CHERKAOUI DEKKAKI organise et anime des réunions de consultations publiques et de sensibilisation dans le cadre de projets divers, dont le projet du complexe solaire Noor à Ouarzazate.

H. CHERKAOUI DEKKAKI est :

- Membre de l’Association Africaine des Femmes Géoscientistes, “AAWG"

- Membre de l’International Association of Hydrogeologists « CM-IAH »



Mes compétences :

Hydrogéologie

SIG

Système d'Information

Système d'information géographique