Hinde EL KABBAJ

Forte d'une expérience de 10 ans dans le monde de la relation client, j'ai créé mon propre centre en 2015.

Je mets à profit mes compétences pour accompagner les entreprises dans la gestion de leur relation client.

Tout le cycle de vie est couvert, de la prospection à la vente, en passant bien évidemment par la fidélisation.



De nature dynamique et perfectionniste, je mets un point d'honneur à satisfaire les donneurs d'ordre avec lesquels j'ai été amenée à collaborer.



Mon parcours en quelques mots: diplômée de l'IAE de Toulouse en gestion mention marketing des services, j'ai fait mes débuts dans une filiale française au Maroc en tant que responsable de site, nous étions spécialisés dans l'offshoring et plus précisément la gestion du service qualité et commercial de la maison mère.

- Vous avez des offres promotionnelles que vous souhaitez annoncer à vos clients. Eviter l’envoi d’emailing impersonnel qui se retrouve bien souvent dans les spams de votre seule et unique base de données clients. Pour cela, nous vous proposons la location de positions à la journée, à la semaine ou au mois

- Vous avez un besoin ponctuel pour accroître votre activité : prospection et prise de rendez-vous. Après l’étude de votre besoin, nous nous engageons sur un objectif à atteindre.

- Vous souhaitez recevoir toute l’année des projets qualifiés et réels : externalisation de votre force de vente et/ou commerciale

- Vous souhaitez tester un marché potentiel avant de vous lancer

- Vous souhaitez externaliser votre secrétariat, la gestion de votre agenda pour une meilleure gestion de vos coûts





Mes compétences :

Marketing

Gestion de projet

Gestion

Management