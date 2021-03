Hocine chibane, je suis miroitier menuisier serrurier général du bâtiment. j'ai travaillai sur les chantiers a travers la France et fait pas mal de particuliers. les prestations de services ont été multiple; de l'agencement divers en bois, aluminium, PVC, acier, inox, fer, pose, manutention de grand gabarit à l'aide de machine et modification sur place de matériaux à poser. pose de cuisine, montage de meuble et installation d'électricité. pour le plaisir des particuliers.



Mes compétences :

Menuisier serrurier general

Electricité

Informatique