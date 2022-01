Hocine KHEROUFI

Je suis architecte de formation. Je souhaiterais pouvoir mettre à profit mes connaissances acquises dans le domaine du bâtiment, et le patrimoine en particulier.

J’ai toujours considéré que le partage d’expériences et la mise en commun des moyens, dans le cadre d'un plan d'action collectif, sont des atouts précieux pour réussir et une garantie pour l’avenir.

Par ailleurs, mon sens du service, du relationnel, de l’organisation, mon esprit d’initiative, mon esprit d'équipe et ma capacité d’adaptation, mon dynamisme et ma motivation sont des qualités dont je souhaiterais faire profiter votre entreprise.



Mes compétences :

Étude de marché

Gestion de projet

Maîtrise d'ouvrage

Maitrise d'oeuvre

Conception

Management

Informatique