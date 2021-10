Holly MARLOW (HOLLY MARLOW)

Holly Marlow est une auteure britannique et parent denfants biologiques et adoptés. Holly sefforce dadopter un style parental doux et thérapeutique, ce qui la amenée à créer des histoires pour aider les enfants à comprendre certaines des complexités émotionnelles et pratiques de ladoption.



Holly aime voyager (en particulier à la recherche de caméléons, de geckos et de serpents dans les régions sauvages dAfrique) et apprendre des langues étrangères. Holly a la fibromyalgie et a passé beaucoup de temps à essayer de sensibiliser à la maladie de la douleur chronique, en donnant des présentations dans les écoles et les universités. Holly aime aussi la pâtisserie et le jardinage bien quelle nexcelle dans aucun des deux.