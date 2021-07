Homme Du Match .FR

Hommedumatch.fr a pour objet principal l'analyse, la notation et l'appréciation des performances des joueurs lors de matchs de football liés aux compétitions nationales françaises, étrangères, et aux compétitions internationales. Le site propose également différentes rubriques d'actualité liées au football français et international, grâce à une équipe de journalistes en constant agrandissement.



Le site a été créé en 2014 par Lahcen SENHAJI, puis integré au groupe LS Digital Activities OÜ, avec la volonté de proposer un portail spécialisé dans l'analyse des matchs de football avec notation des joueurs. Une activité dans laquelle aucun site ne s'est spécialisé à cette époque et qui s'est enrichie de journalistes spécialisés dans l'actualité sportive liée au football.



