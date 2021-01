Houda DHAOUADI

Issue dun parcours empreint de croissance et de compétitivité, jai dabord évolué dans un environnement de développement commercial, à des fonctions tant stratégiques quopérationnelles.

Dun intérêt sans borne pour lêtre humain - son comportement, ses capacités et ses apprentissages - jai ensuite obtenu un Master de Consultante-Formatrice pour intervenir sur des actions de formation et daccompagnement au changement.



Dans la continuité, par ma connaissance des rouages et des réalités du monde de l'entreprise, ainsi que mon expertise en matière de développement personnel, jai concrétisé mon offre autour du conseil et de la stratégie, avec pour objectifs le dépassement des obstacles et l'optimisation des savoir-faire.



Lhypnose et la PNL (Programmation Neuro-Linguistique) sont enfin naturellement venus mapporter ce formidable outil puissant et concret dans la relation d'aide et daccompagnement vers la démarche de changement.



Formée à lIFHE (Institut Français dHypnose Humaniste et Ericksonnienne), je suis Praticienne Certifiée en Hypnose Ericksonnienne, en PNL (Programmation Neuro-Linguistique), en Nouvelle Hypnose, en Hypnose Humaniste & TSA (Thérapie Symbolique Avancée).



Pour l'accompagnement au sein des entreprises, j'ai également obtenu une certification de l'ESSEC sur la conduite du changement (Chaire ESSEC du Changement).



Résolument orientée « solution » et dune conviction délibérément ancrée que « tout est possible », jaccompagne désormais les personnes à découvrir et à utiliser leurs ressources à des fins de bien-être, de changement, de communication et de performance : je les guide à être le moteur de leur propre évolution.



Mes compétences :

Conseil

Hypnothérapie

Thérapie brève

Coaching professionnel

Coaching de dirigeants

Formation

Stratégie

Gestion des talents

Gestion de la performance