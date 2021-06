Je me présente Houda ELHANNANI, Titulaire d'un diplôme de technicien en maintenance support en informatique et réseau à l'institut spécialisé de gestion et d'informatique à khouribga , et un diplôme du technicien de gestion informatisée à École Nadir de Management et Informatique de Gestion (INMIG) –Khouribga..

je maîtrise bien les outils du bureautique et création des base de données avec MySQL.

Je suis une personne fiable , bien organisée ,et j'ai l'esprit d'observation et d'analyse.







Mes compétences :

Microsoft Office

Microsoft Excel

Microsoft Word

Microsoft Windows 7