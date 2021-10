Houda HEBIZ

Je suis passionnée par le domaine des énergies renouvelables et le génie des systèmes électriques. Jai la chance de pouvoir développer mes compétences au sein de OCP Benguerir dans le cadre de mon PFE et la multinationale LEONI wiring systems -Maroc. Actuellement étudiante au Cnam Maroc, mon objectif professionnel est de devenir ingénieur R&D dans mon domaine de compétences.



Grace à mes différentes expériences, jai pu développer mon savoir-faire en terme de :

Conception dinstallations photovoltaïques

Gestion et contrôle de la qualité des câbles en automobile

Gestion de la maintenance des systèmes électriques



Jai également développer des soft skills telles que:

Une grande capacité dapprentissage

Une grande capacité dadaptation





Je suis ouverte à toute opportunité demploi ou stage dans mes domaines de compétences.

Pour me contacter : hebiz.houda94@gmail.com