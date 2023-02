Houssem Eddine SMIDA (HOUSSEM)

Doté d'une expérience de 5 ans, j'ai pu me démarquer par mon leadership et mon sens de la communication et de collaboration, pour moi l'architecture est un mélange entre la volonté d'y arriver et le plaisir de le pratiquer. Cela à

été constaté tout au long de mon expérience professionnelle qui m'a permis de m'adapter sans cesse aux changements et au stress de travail. De très belles expériences dont je suis fier.

En effet, et dans le cadre de bien gérée ma carrière, je cherche aujourd'hui des futures évolutions.

Rejoindre votre entreprise est une ambition pour moi certainement, mais aussi un cadre professionnel qui me permet de partager avec vous mon savoir et mon savoir-faire. Je mettrai à votre disposition toutes mes compétences afin de mener à bien mon future poste de responsabilité et contribuer positivement à votre entreprise.

De nature organisé, responsable ,Dynamique ,avec cette curiosité et envie de découvrir de nouveaux environnements,

je cherche toujours à relever de nouveaux challenges. Mon sens d'écoute, de communication et de travail en groupe constitue mes principales qualités.

Pour entrevoir une partie de mon travail, je vous invite à consulter mon portfolio et mon site Web.

-Lien portfolio: https://issuu.com/smida.houssem1404/docs/portfolio_2022_pdf

- Lien de mon site web:

https://houssemsmida.wixsite.com/smida-houssem/home