Houssem HADDAD

Je suis un ingénieur en informatique ayant deux ans dexpérience professionnelle, titulaire d'un diplôme national d'ingénieur en information de l'École Nationale des Sciences de l'Informatique (ENSI) spécialité Ingénierie du Logiciel et Systèmes d'Information (ILSI),

je travaille actuellement en tant que Ingénieur en développement chez Kopileft dont j'utilise les techniques suivantes : (Java, Kotlin, PostgreSQL, Eclipse, Intellij, SVN, Git).

J'ai réalisé un stage de fin d'études de 4 mois chez "Sofrecom Tunisie" sous le titre de Conception et réalisation dun chabot pour commerce en ligne "My Ecommerce bot", dont j'ai utilisé Spring boot.

Ma philosophie c'est Si vous ne trouvez pas de solution, créez-en une.



Je suis toujours prêt pour les nouveaux challenges.