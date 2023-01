Je suis Houssem Saadi, un expert en optimisation des moteurs de recherche passionné par le digital. Avec plus de 10 d'années d'expérience, j'aide les entreprises à améliorer leur visibilité en ligne et à atteindre leurs objectifs de croissance grâce à des stratégies SEO efficaces. Mon objectif est de fournir des résultats concrets et mesurables pour mes clients.

Je vous offre mes services de conseil en référencement SEO pour améliorer la visibilité de votre site web sur les résultats de recherche Google. Mes prestations couvrent les aspects technique, sémantique et de popularité, avec pour objectif l'optimisation de votre site pour un gain de visibilité en 2 mois minimum. Je suis spécialisé dans les sites e-commerce, institutionnels et corporates. Mon processus comprend un audit technique pour vérifier la configuration pour les moteurs de recherche, un audit sémantique pour optimiser les mots clés et la structure du site, une analyse de la notoriété pour identifier la présence en ligne, un plan d'action SEO sur mesure et une évaluation des progrès. N'hésitez pas à me contacter pour plus d'informations et un devis personnalisé.

-Mail : sh.saadihoussem@gmail.com

- Mobile : +216 20 289 215