Houssem SDIRI

-Ingénieur en informatique, spécialisé dans le développement d'applications mobiles.

-Experience de gestion de projet depuis 2010, dont une année en direction technique à Sanabilmed [www.sanabilmed.com www.sanabilapps.com], et le reste en tant que chef de projet à vididev [www.vididev.com].

- Création, participation et direction de grands projets iOS, Android, web, etc.

- Mission d'enseignement universitaire à l'ISAMM, donnant le cours de Développement d'Applications Mobiles aux étudiants en 3ème année de génie informatique (iOS et Android).



Mes compétences :

IOS

Informatique

Ingénieur

Chef de projet

IPhone