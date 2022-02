Bonjour je suis Responsable daffaires en électricité Bâtiment et industrie.

Joccupe un poste de developpement commerciale pour des travaux de 1 à 500k€

Certifié KNX et supervision énergétique. Et de nombreuses formations....



Mes compétences :

Écoute expert Schneider

Maitre d'apprentissage confirmé

Raccordement fibre optique

Intégrateur knx

Développement commercial

Responsable daffaires