JE SUIS TITULAIRE D'UN DOCTORAT EN PHYSIQUE OPTION MILIEUX DILUES ET OPTIQUE, D'UN DEA EN OPTOELECTRONIQUE, D'UNE MAITRISE EN ELECTRONIQUE, D'UNE LICENCE EN PHYSIQUE, D'UN DEUG PHYSIQUE CHIMIE ET D'UN BACCALAUREAT SCIENCES EXPERIMENTALES, ET JE POSSEDE PLUSIEURS ANNEES D'EXPERIENCES EN ENSEIGNEMENT, FORMATION, ENCADREMENT, INFORMATIQUE ET RECHERCHE SCIENTIFIQUE.





Mes compétences :

Enseignement

Formation

Informatique

Recherche

Recherche scientifique

Formation professionnelle