Hubert JOIEDEVIVRE (FOURREAU)

Je suis ordonné, mais pas maniaque. Je n'aime pas le désordre mais j'apprécie que les choses soient à leur place.Je suis affectueux, très câlin mais pas étouffant Je ne suis pas possessif juste une grosse pointe de jalousie, mais pas une jalousie maladive et excessive.Je suis calme et posé, poli, discret, très réservé, mais quand j'ai quelque chose à dire, je le dit (direct).Je suis courageux volontaire et non violent J'aime faire bien des balades , je suis assez coquin .Je suis d'une extrême patience (par exemple, je peux rester à attendre des heures n'importe où).Je ne suis pas rancunier, je laisse tourner la roue, même si elle met du temps à tourner, car je sais qu'elle tournera un jour ou l'autre, et une fois que j'ai dis ce que j'avais à dire tout est fini.Je suis fidèle en amitié comme en amour Je suis juste et équitable j'ai horreur que l'on s'en prenne aux plus faibles (opprimés). Je suis capable de mener le combat contre l'injustice et le racisme.