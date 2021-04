Hubert PILOTTE

Je suis actuellement à la recherche d'une concession automobile afin de me former en alternance au métier de conseiller commercial, via l'IFAPME. Mon cursus débutera début septembre.

Je sais que mon parcours scolaire ne plaide pas en ma faveur, je paie les erreurs de ma jeunesse.

Il faut un certain niveau pour être conseiller commercial mais je peux vous assurer que je suis loin d'être idiot. J'ai d'ailleurs effectué des stages dans des services urbanistiques. J'y travaillais très bien, le Bourgmestre de Ciney pourra vous le confirmer si besoin, mais sans piston il est impossible de se faire engager dans l'administration publique, j'ai donc choisi de me former au métier de conseiller commercial en automobile, métier et domaine qui me plaisent énormément