Bonjour,



Titulaire d’une spécialisation en Logistique et fort d'une expérience professionnelle de plus de quinze ans, je propose ma candidature spontanée à un poste de Responsable Logistique en Pays de Loire. Diplômé de l'Ecole de Direction du Transport et de la Logistique, j'ai travaillé au sein de plusieurs services logistiques. Actuellement adjoint du Responsable Départs à Dachser Angers, je coordonne la manutention et je remplace mon supérieur lors de ses absences. Je recherche aujourd'hui un nouveau challenge.

Si vous êtes aujourd hui à la recherche d un nouveau responsable motivé et expérimenté dans les domaines de la logistique et de l environnement, ou si vous avez connaissance d opportunités pouvant correspondre à mes recherches, je vous remercie de me contacter.



Cordialement



Hubert Reymund



Mes compétences :

Stockage marchandises

Organisation d'entreprise

Planification Opérationnelle

Informatique de gestion

Affréteur international transport routier Eur

Environnement et développement durable

EXPLOITATION TRANSPORT

Logistique transport

Responsable

Qualité

Transport

Logistique

Encadrement

Supervision

Environnement